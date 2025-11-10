Заброшенной части Покровской больницы дают вторую жизнь

Специалисты отмечают, что нельзя не принимать во внимание аварийное состояние здания бывшей амбулатории и вместе с этим относительно лояльный предмет охраны. Александр Демин предупреждает, что инвестору придется выполнить комплекс работ по реставрации кирпичных стен, устройству фактически новых перекрытий, кровли, реставрации фасадов, элементов интерьеров, устройству внешних и внутренних инженерных сетей и оборудования, технологическому присоединению здания. Стоимость работ по ремонту, реставрации и приспособлению будет зависеть от инженерной наполненности объекта, а также качества проектных решений и умения инвестора работать с подрядными организациями. Ольга Шарыгина говорит, что, судя по фотографиям, стоимость составит не менее 150−200 тыс. рублей за кв. м в зависимости от будущей идеи.