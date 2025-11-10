Продажи Lada Largus временно ограничили из-за возможных проблем с вращением руля

В Росстандарте сообщили, что ограничения будут действовать до завершения тестирования компонентов и анализа производственных материалов.
Все текущие обращения владельцев Lada Largus по данной проблеме обслуживаются по гарантии. Росстандарт отметил, что все проведенные ремонты были успешными, и повторных жалоб не поступало.
Пресс-служба АвтоВАЗа уточнила, что компания уже уведомила Росстандарт о мерах, направленных на устранение выявленных проблем. Ограничения на продажи будут действовать до полного анализа и тестирования.