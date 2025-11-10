Ричмонд
Продажи Lada Largus временно ограничили из-за возможных проблем с вращением руля

С 21 октября в России временно ограничены продажи автомобилей Lada Largus. Это связано с необходимостью проверки случаев затрудненного вращения рулевого колеса.

Источник: Коммерсантъ

В Росстандарте сообщили, что ограничения будут действовать до завершения тестирования компонентов и анализа производственных материалов.

Все текущие обращения владельцев Lada Largus по данной проблеме обслуживаются по гарантии. Росстандарт отметил, что все проведенные ремонты были успешными, и повторных жалоб не поступало.

Пресс-служба АвтоВАЗа уточнила, что компания уже уведомила Росстандарт о мерах, направленных на устранение выявленных проблем. Ограничения на продажи будут действовать до полного анализа и тестирования.