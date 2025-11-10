Раскрыто, когда и на какую сумму повысят пенсии россиянам в 2026 году

В России насчитывается около 43 миллионов пенсионеров, и всем им планируется повысить выплаты в 2026 году. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Она уточнила, что в проекте бюджета уже предусмотрены средства на индексацию страховых пенсий, которые получают почти 38 миллионов человек. Повышение составит 7,6 процента и вступит в силу с 1 января 2026 года.
С 1 апреля того же года вырастут социальные пенсии — на 6,8 процента. А с 1 октября повысят военные пенсии и выплаты бывшим сотрудникам силовых структур. Пока закладывается рост на 4 процента, но итоговая цифра может измениться в зависимости от инфляции.
Ранее сообщалось, что уже в ноябре часть россиян получит прибавку. Это касается тех, кому исполняется 80 лет: их фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится вдвое — с 8 907 до 17 815 рублей.
