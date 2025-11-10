Ричмонд
В Красноярске продают известное кафе азиатской кухни за 10 миллионов рублей

В Красноярске выставлено на продажу популярное кафе Xianggang, специализировавшееся на азиатском стритфуде.

Источник: SuperOmsk.ru

Владелец просит за заведение 10 миллионов рублей. В стоимость входит двухуровневое помещение (контейнер) площадью 118 квадратных метров с летними террасами, а также все оборудование, мебель и кухонная утварь.

О закрытии кафе стало известно в сентябре. «По личным причинам я переезжаю в другое место и, к сожалению, больше не смогу самостоятельно продолжать вести этот проект», — пояснил тогда владелец заведения Иван Проворов изданию «Город Прима».

Собственник ищет партнеров или инвесторов, готовых продолжить развитие заведения в этой локации. Новый владелец сможет сохранить уже раскрученный бренд или создать на его месте новый проект.