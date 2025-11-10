Пассажиропоток в аэропорту Хабаровска в октябре вырос более, чем на 6%

Международный аэропорт Хабаровска в октябре обслужил почти 217 тысяч пассажиров. Большинство из них — более 191 тысячи человек — летали по России. Еще почти 26 тысяч пассажиров выбрали международные рейсы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По сравнению с октябрем прошлого года пассажиропоток вырос на 6,4%. Особенно заметно увеличилось число пассажиров на зарубежных направлениях — сразу на 26%. Количество путешественников внутри страны также выросло, но немного скромнее — на 4,2%.
Всего за прошлый месяц в аэропорту Хабаровска было выполнено 1965 взлетов и посадок самолетов. Эти цифры показывают, что воздушная гавань края продолжает наращивать обороты и становится все более популярной у жителей и гостей региона.
В первом квартале 2025 года пункт пропуска Аэропорт Хабаровск обслужил более 80 тысяч пассажиров, что в 1,5 раза превышает показатели прошлого года.