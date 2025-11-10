Пассажиропоток в аэропорту Хабаровска в октябре вырос более, чем на 6%

Международный аэропорт Хабаровска в октябре обслужил почти 217 тысяч пассажиров. Большинство из них — более 191 тысячи человек — летали по России. Еще почти 26 тысяч пассажиров выбрали международные рейсы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".