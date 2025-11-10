В Красноярском крае завершен ремонт трассы Емельяново — Никольское — Талое

Как сообщил руководитель КрУДор Андрей Журавлев, в этом году на трассе выполнялись работы сразу на четырех объектах, определенных с учетом обращений местных жителей. В сентябре после капремонта ввели в эксплуатацию первый участок — с 29-го по 30-й км, где по поручению президента РФ заменили щебеночное покрытие на асфальтобетон. «Сейчас полностью завершены работы еще на трех участках, проведены приемочные комиссии, готовится документация на ввод», — отметил Журавлев.