В Красноярском крае завершен ремонт трассы Емельяново — Никольское — Талое

Как сообщил руководитель КрУДор Андрей Журавлев, в этом году на трассе выполнялись работы сразу на четырех объектах, определенных с учетом обращений местных жителей. В сентябре после капремонта ввели в эксплуатацию первый участок — с 29-го по 30-й км, где по поручению президента РФ заменили щебеночное покрытие на асфальтобетон. «Сейчас полностью завершены работы еще на трех участках, проведены приемочные комиссии, готовится документация на ввод», — отметил Журавлев.
На участке с 28-го по 29-й км, проходящем через село Никольское, в ходе капитального ремонта было усилено земляное полотно, заменено асфальтобетонное покрытие, устроены тротуары и освещение, отремонтированы съезды и примыкания.
Еще на двух обновленных отрезках — с 8-го по 14-й км и с 14-го по 16-й км, вблизи деревень Мужчикино и Раскаты, — устранены пучины, уложено новое асфальтобетонное покрытие, отсыпаны обочины, очищены кюветы, установлены барьерное ограждение и дорожные знаки. Кроме того, на повороте к деревне Мужчикино появились две новые автобусные остановки, сообщают в ведомстве.