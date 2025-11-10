В Перми продают носовую часть самолета Ил-76К за 875 тысяч рублей

В Перми на популярной площадке бесплатных интернет-объявлений продают носовую часть самолёта Ил-76К за 875 тысяч рублей. Её раньше использовали для тренировок космонавтов и съёмок в кино. Этот фрагмент с бортовым номером СССР-86638 может стать музеем, арт-объектом или декорацией.