Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми продают носовую часть самолета Ил-76К за 875 тысяч рублей

Раньше её использовали для тренировок космонавтов и съёмок в кино.

Источник: Комсомольская правда

В Перми на популярной площадке бесплатных интернет-объявлений продают носовую часть самолёта Ил-76К за 875 тысяч рублей. Её раньше использовали для тренировок космонавтов и съёмок в кино. Этот фрагмент с бортовым номером СССР-86638 может стать музеем, арт-объектом или декорацией.

Длина кабины — более 13 метров, вес около 6 тонн. Сохранилась оригинальная надпись «Аэрофлот», но внутри нет приборных панелей и кресел. Всего было построено только три таких самолёта для подготовки космонавтов к невесомости.