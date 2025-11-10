Бензин одной из марок подешевел в Курганской области. Инфографика

Рост цен на топливо в Курганской области наблюдается уже продолжительное время: с конца сентября регулярно увеличивается стоимость бензина и дизельного топлива. По данным Свердловскстата, если на 16 октября отмечался рост цен практически на все виды топлива, то к 5 ноября ситуация изменилась — подешевел бензин марки АИ-95, тогда как остальные виды топлива продолжили дорожать.