В Крым и Севастополь не допустили более миллиона тонн опасного зерна

«В этом году наша служба аннулировала более 700 деклараций, которые признаны нами некачественными. Тем самым не допустили на рынок более миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, не соответствующей протокольным исследованиям», — рассказал руководитель управления.
По словам Арзиева, поддельные декларации на зерно выдаются фантомными лабораториями, которые за деньги проводят аттестацию продукции в онлайн-режиме, не проводя при этом лабораторных исследований. Он уточнил, что подобные лаборатории находятся за пределами Крыма, Севастополя и новых регионов.
Как сообщалось ранее, в Крыму исследовано уже около 200 тысяч тонн пшеницы нового урожая, больше 60% от этого объема составляет зерно продовольственного класса.