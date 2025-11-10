В Крым и Севастополь не допустили более миллиона тонн опасного зерна

По словам Арзиева, поддельные декларации на зерно выдаются фантомными лабораториями, которые за деньги проводят аттестацию продукции в онлайн-режиме, не проводя при этом лабораторных исследований. Он уточнил, что подобные лаборатории находятся за пределами Крыма, Севастополя и новых регионов.