В Крым и Севастополь не допустили более миллиона тонн опасного зерна

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму, Севастополе, Херсонской и Запорожской областях приостановлено действие более 700 сертификатов качества зерна. Несоответствующие требованиям законодательства документы аграриям выдавали лже-лаборатории. Об этом сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев в пресс-центре РИА Новости Крым.

Источник: Администрация Ленинского района Республики Крым

«В этом году наша служба аннулировала более 700 деклараций, которые признаны нами некачественными. Тем самым не допустили на рынок более миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, не соответствующей протокольным исследованиям», — рассказал руководитель управления.

По словам Арзиева, поддельные декларации на зерно выдаются фантомными лабораториями, которые за деньги проводят аттестацию продукции в онлайн-режиме, не проводя при этом лабораторных исследований. Он уточнил, что подобные лаборатории находятся за пределами Крыма, Севастополя и новых регионов.

Как сообщалось ранее, в Крыму исследовано уже около 200 тысяч тонн пшеницы нового урожая, больше 60% от этого объема составляет зерно продовольственного класса.