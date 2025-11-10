США приостановили торговое расследование в отношении Китая

США на год приостановили торговое расследование в отношении Китая, связанное с судостроением и судоходством. Об этом говорится в заявлении аппарата представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах.
Разбирательство началось в апреле прошлого года якобы из-за применяемых Пекином «недобросовестных практик» в вопросах судостроения, судоходства и логистики и, по мнению Вашингтона, его желания обеспечить себе «доминирующее положение» в данных областях.
«Приостановка последовала за имеющими историческое значение торгово-экономическими договоренностями между президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, о которых Белый дом объявил 1 ноября», — уточняется в заявлении.
К слову, с сегодняшнего дня, 10 ноября, Китай отменяет вводимые на сельскохозяйственную продукцию из США дополнительные пошлины в размере 10% и 15%.