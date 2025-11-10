Дорогой лед: чиновники заплатят миллионы за ошибку в смете на строительство тренировочного катка «Трактор»

Магнитогорский «Трест Магнитострой» выиграл суд у Минстроя Челябинской области, взыскав более 23 млн рублей за строительство тренировочного катка «Трактор». Решение вынес Арбитражный суд региона.
Поводом для иска стала недоплата в размере 17,6 млн рублей по госконтракту на возведение спортивного объекта. Как выяснилось в суде, изначальная цена контракта составляла 380 млн рублей, но впоследствии по дополнительным соглашениям она выросла до 453,4 млн рублей, а затем была скорректирована до 410 млн.
Ключевой проблемой стала ошибка в расчетах. Проверка Управления федерального казначейства Челябинской области установила, что при формировании сметы был применен заниженный коэффициент. Эта ошибка и привела к тому, что подрядчик недополучил значительную сумму.
Арбитражный суд, изучив материалы дела, согласился с доводами магнитогорской компании. Требования были удовлетворены в полном объеме. С Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области в пользу ООО «Трест Магнитострой» взыскано 17,5 млн рублей как неосновательное обогащение, 5,9 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 116 тысяч рублей в качестве госпошлины.
Общая сумма взыскания составила более 23,5 млн рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано ответчиком в течение месяца.