Дорогой лед: чиновники заплатят миллионы за ошибку в смете на строительство тренировочного катка «Трактор»

Поводом для иска стала недоплата в размере 17,6 млн рублей по госконтракту на возведение спортивного объекта. Как выяснилось в суде, изначальная цена контракта составляла 380 млн рублей, но впоследствии по дополнительным соглашениям она выросла до 453,4 млн рублей, а затем была скорректирована до 410 млн.