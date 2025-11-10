К чипу никто не спешит на помощь: в Калининградской области свернули производство микропроцессоров

«Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнёрам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности. А в целом я его оцениваю позитивно и считаю, что это был шаг вперёд», — отметил Евдокимов.