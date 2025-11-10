К чипу никто не спешит на помощь: в Калининградской области свернули производство микропроцессоров

Продолжавшийся на протяжении трёх лет эксперимент в Гусеве на предприятии GS Nanotech по корпусированию процессоров Baikal M прекращён из-за дефицита компонентов. Об этом «Коммерсант» рассказал генеральный директор компании «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов в понедельник, 10 ноября.
Корпусирование — это финальный этап производства микросхемы, когда кристалл помещается в защитный корпус с внешними выводами для подключения к плате. Технологически это высокоточная операция, включающая установку кристалла, ультратонкое соединение сотен проводников и герметизацию.
«Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнёрам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности. А в целом я его оцениваю позитивно и считаю, что это был шаг вперёд», — отметил Евдокимов.
Эксперты считают, что у российского рынка услуг по корпусированию микросхем хороший потенциал. Но на его развитие повлияли антироссийские санкции и изменения в законодательстве. Другой проблемой является то, что востребована продукция лишь за счёт госзаказчиков, для того чтобы начали работать рыночные механизмы, необходимо внедрять отечественные микрочипы в гражданское оборудование.