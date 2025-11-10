Более ста немецких компаний открыли в России за четыре года

Ранее стал известно, что около 95% итальянских компаний с производством продолжают работу в России, несмотря на санкции. По словам президента Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини, хотя количество коммерческих организаций сократилось, от 50 до 60% из них сохранили деятельность на российском рынке, а ущерб от санкций для Италии оценивается в 250 млн евро.