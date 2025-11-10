Арбитражный суд Москвы взыскал $85 млн с Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бельгийского Euroclear Bank более 85 миллионов долларов в пользу ПАО «Транснефть». По текущему курсу это примерно 6,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Иск был подан осенью 2024 года, а решение принято ещё в июле, но стало известно о нём только сейчас. Заседания проходили в закрытом режиме из-за наличия коммерческой тайны. Полный текст судебного решения не опубликован.
В составе участников процесса — один из крупнейших российских банков и Национальный расчётный депозитарии — следует, что спор связан с замороженными активами «Транснефти» в Euroclear из-за санкций.
После введения европейских ограничений в 2022 году счета российских компаний и банков, включая НРД, были заблокированы в Euroclear и Clearstream. С тех пор многие организации начали подавать иски к европейским депозитариям, добиваясь возврата своих средств.
«Транснефть» — крупнейший оператор нефтепроводов в России, обеспечивающий транспортировку нефти и нефтепродуктов внутри страны и за её пределами. Контрольный пакет обыкновенных акций компании полностью принадлежит государству.
