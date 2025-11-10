Под Омском под жилую застройку отдают затопленный участок

В минувшую субботу, 8 ноября 2025 года, открылся прием заявок на торги за право заключения договора о комплексном развитии территорий в границах села Пушкино Омского района, в квадрате Красноярского тракта, дороги на Большие Поля и железнодорожной ветки. Рядом находится микрорайон Наукоград, а через дорогу возводится ЖК «Пушкино». Речь идет о выделении под жилую застройку порядка 316 тысяч «квадратов», в настоящий момент оформленных как 24 земельных участка в федеральной собственности.