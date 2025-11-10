Ричмонд
Под Омском под жилую застройку отдают затопленный участок

За омским Красноярским трактом на подтопляемых территориях вырастет новый жилмассив с образовательным комплексом.

Источник: Freepik

В минувшую субботу, 8 ноября 2025 года, открылся прием заявок на торги за право заключения договора о комплексном развитии территорий в границах села Пушкино Омского района, в квадрате Красноярского тракта, дороги на Большие Поля и железнодорожной ветки. Рядом находится микрорайон Наукоград, а через дорогу возводится ЖК «Пушкино». Речь идет о выделении под жилую застройку порядка 316 тысяч «квадратов», в настоящий момент оформленных как 24 земельных участка в федеральной собственности.

Что примечательно, судя по фото участка, предлагаемые будущему застройщику территории частично затоплены. Новому владельцу, по всей видимости, придется решать вопрос с осушением. Не исключено, что вместо водопонижения решат поднять уровень грунта, тогда вода может уйти соседям.

Согласно конкурсной документации, земли неподалеку от строящегося ЖК предлагаются в аренду по договору комплексного развития территорий на 12 лет. Предполагается, что на обширной территории появятся жилые дома средней этажности, а также ряд социальных объектов, включая образовательный комплекс со школой на 1 100 мест и детским садом на 250 мест, а также спортивные учреждения.

Стартовая стоимость лота составляет порядка 29,946 миллиона рублей. При этом расчетная величина арендной платы за землю прописана в размере 94,75 рубля за квадратный метр, госкорпорация «ДОМ.РФ» обязуется не менять его в течение действия договора.

Отметим, летом 2025 года в региональном Минстрое объявили о возможности получить в собственность земельные участки в жилищно-строительном кооперативе «Пушкино» на условиях возведения жилья в текущем году. Право на выделение 10 соток в собственность имеет ряд категорий, включая многодетные семьи и работников оборонно-промышленного комплекса. На начальном этапе речь шла о 30 предлагаемых участках.