Свердловчанка через суд вернулась на работу после незаконного увольнения

Свердловчанка отсудила свыше 500 тысяч за незаконное увольнение.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Екатеринбурга Анна успешно оспорила в суде свое увольнение из компании «Элемент-Трейд», доказав, что работодатель нарушил ее трудовые права. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.

Конфликт начался в апреле, когда руководитель в выходной день потребовал от женщины организовать сверхурочные смены для сотрудников без оформления соответствующих приказов. Выполнить это распоряжение Анна не смогла.

Уже на следующий день в рабочем чате появилось требование написать заявление об увольнении по собственному желанию. Под давлением женщина подписала документ, причем даты в нем были проставлены руководителем. В день увольнения кадровый специалист заставил Анну переоформить заявление задним числом, формально уведомив о праве отозвать документ.

— Женщина обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с иском к ООО «Элемент-Трейд». Истец просила восстановить ее на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула — 85 тысяч рублей, и компенсацию морального вреда — 450 тысяч рублей, а также судебные и транспортные расходы — 1 340 рублей, — уточнили в суде.

Предприятие попыталось оспорить решение, настаивая на добровольном характере увольнения, но Областной суд подтвердил: увольнение было принудительным. В качестве доказательств учли переписку в мессенджере и показания свидетелей.