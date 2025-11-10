Свердловчанка через суд вернулась на работу после незаконного увольнения

— Женщина обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с иском к ООО «Элемент-Трейд». Истец просила восстановить ее на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула — 85 тысяч рублей, и компенсацию морального вреда — 450 тысяч рублей, а также судебные и транспортные расходы — 1 340 рублей, — уточнили в суде.