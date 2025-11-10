В Новосибирской области до 2030 года благоустроят 637 общественных пространств

В Новосибирской области до конца 2030 года благоустроят 637 общественных пространств. Получается, что ежегодно в порядок будут приводить более 100 территорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Как отметил губернатор Андрей Травников, важно не только качественно и в срок провести эти работы, но еще и в дальнейшем уделять повышенное внимание содержанию данных объектов. Соответствующую задачу глава региона поставил перед главами муниципальных образований.
На благоустройство направят 2,3 млрд рублей, из которых 1 млрд — из федерального бюджета, 1,2 млрд — из областного бюджета, остальное — из средств местных бюджетов.