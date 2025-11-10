Бывший завод General Motors в Петербурге возобновит работу

Объем производства на заводе достигнет десятки тысяч автомобилей, указано в материале (архивное фото).
На базе бывшего завода General Motors запустится производство автомобилей. Ориентировочно это произойдет с начала следующего года. Об этом сообщили в бизнес-кругах региона.
«Изначально партнеры заявляли, что в конце этого — начале следующего года запустятся. Пока ориентируемся все-таки на начало следующего года», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.
Как он отметил, в процессе перезапуска задействованы компания «АГР» и ее дочернее предприятие «АГМ». Эти компании организуют автомобильный кластер и возобновление производственной деятельности. Ожидается объем производства на десятки тысяч автомобилей, указано в материале.
Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, который прекратил работу в 2015 году из-за падения спроса и роста издержек, возобновит производство автомобилей в 2026 году. В 2020 году предприятие приобрела российская структура Hyundai, а в начале 2024 года оно перешло в собственность компании «Арт-Финанс», владельца «Автомобильного завода АГР», которая вместе с дочерним предприятием «АГМ» организует на площадке автомобильный кластер.