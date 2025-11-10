Бывший завод General Motors в Петербурге возобновит работу

Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, который прекратил работу в 2015 году из-за падения спроса и роста издержек, возобновит производство автомобилей в 2026 году. В 2020 году предприятие приобрела российская структура Hyundai, а в начале 2024 года оно перешло в собственность компании «Арт-Финанс», владельца «Автомобильного завода АГР», которая вместе с дочерним предприятием «АГМ» организует на площадке автомобильный кластер.