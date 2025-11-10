Операторы связи будут выявлять звонки от мошенников: утверждены правила

При поступлении к оператору сотовой связи обращения абонента через систему информационно-справочного обслуживания, а также получения информации от антифрод-центра Национального банка по звонкам с признаками мошенничества, а также мошеннических действий на сетях связи, в том числе посредством GSM-шлюзов (сим-боксов), проводит проверку в течение двух рабочих дней.