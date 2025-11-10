В Севастополе отремонтировали дорогу на Английском бульваре

Во время работ специалисты уложили новый асфальт и укрепили обочины. Теперь передвигаться по данному участку на машине стало удобнее и безопаснее. Английский бульвар расположен в жилой зоне, поэтому обновление дороги особенно важно для горожан, которые ежедневно пользуются этим маршрутом.