Налоговые отчеты и платежи, которые нужно сдать в ноябре 2025 года

Формы 03 и 101.04 — расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента и нерезидента за 3 квартал; Форма 200 — декларация по ИПН и социальному налогу за 3 квартал; Форма 300 — декларация по НДС за 3 квартал; Формы 400.00, 421.00 — декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за сентябрь; Форма 500 — декларация по рентному налогу на экспорт за 3 квартал; Форма 500 — декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 3 квартал; Форма 700 — декларация по налогу на игорный бизнес за 3 квартал; Форма 880.00 — декларация по плате за цифровой майнинг за 3 квартал; Форма 913.00 — декларация по СНР розничного налога за 3 квартал.