Налоговые отчеты и платежи, которые нужно сдать в ноябре 2025 года

Департамент государственных доходов по г. Алматы призывает заблаговременно ознакомиться с установленными сроками, а также выполнить все обязательства во избежании начисления пени и других негативных последствий, передает DKNews.kz.
Налоговые отчетности:
17 ноября:
Формы 03 и 101.04 — расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента и нерезидента за 3 квартал; Форма 200 — декларация по ИПН и социальному налогу за 3 квартал; Форма 300 — декларация по НДС за 3 квартал; Формы 400.00, 421.00 — декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за сентябрь; Форма 500 — декларация по рентному налогу на экспорт за 3 квартал; Форма 500 — декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 3 квартал; Форма 700 — декларация по налогу на игорный бизнес за 3 квартал; Форма 880.00 — декларация по плате за цифровой майнинг за 3 квартал; Форма 913.00 — декларация по СНР розничного налога за 3 квартал.
20 ноября:
Форма 328.00 — заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь.
Платежи:
20 ноября:
НДС в ЕАЭС за октябрь; Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за октябрь;
25 ноября:
КПН, авансовые платежи за ноябрь; КПН, ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в октябре; КПН, ИПН с доходов, выплаченных в октябре; ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за октябрь; КПН, ИПН для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 3 квартал; НДС, рентный налог на экспорт, налог на добычу полезных ископаемых, роялти, бонус добычи, налог на игорный бизнес, плата за цифровой майнинг за 3 квартал; Текущие платежи юридических лиц по земельному налогу, налогу на имущество; Текущие платежи по плате за использование радиочастотного спектра, за пользование земельными участками, за размещение наружной (визуальной) рекламы; Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за октябрь.