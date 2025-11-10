Задолженность Челнов перед бюджетом Татарстана достигла 1 млрд рублей

Из этой суммы на городской бюджет приходится 169 млн рублей. Данные сегодня на аппаратном совещании представила начальник местной налоговой инспекции Диана Сагетдинова.
Рост задолженности в республиканский бюджет по сравнению с прошлым годом составил 116 млн рублей (13%), в городской бюджет — 25 млн рублей (17%). При этом с начала текущего года задолженность в консолидированный бюджет выросла на 42 млн рублей, а в городской бюджет уменьшилась на 10 млн рублей (5,6%).
Благодаря мерам принудительного взыскания в бюджеты всех уровней поступило 8,5 млрд рублей, из которых в консолидированный бюджет Республики Татарстан — 1,6 млрд рублей.
Сагетдинова подчеркнула, что совместная работа с прокуратурой города играет ключевую роль в снижении задолженности. По 56 постановлениям наложен арест имущества на сумму 201 млн рублей, из которых погашено 112 млн рублей (55,7%). Кроме того, проведено 24 комиссии по общей сумме задолженности 3,4 млрд рублей, по результатам которых должники погасили 1,6 млрд рублей.