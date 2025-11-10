Задолженность Челнов перед бюджетом Татарстана достигла 1 млрд рублей

Рост задолженности в республиканский бюджет по сравнению с прошлым годом составил 116 млн рублей (13%), в городской бюджет — 25 млн рублей (17%). При этом с начала текущего года задолженность в консолидированный бюджет выросла на 42 млн рублей, а в городской бюджет уменьшилась на 10 млн рублей (5,6%).