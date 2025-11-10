В Молдове за девять месяцев года отмечен рост цен производителей на сельхозпродукцию

За девять месяцев года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года ягоды подорожали на на 85,7%, косточковые — на 62,3%, подсолнечник — на 36,1%, кукуруза (на зерно) — на 32,9%, семечковые — на 21,0%, пшеница — на 12,8%, овощи — на 11,5%.