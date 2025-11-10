В Молдове за девять месяцев года отмечен рост цен производителей на сельхозпродукцию

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Цены производителей на сельскохозяйственную продукцию в январе-сентябре 2025 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в среднем выросли на 19,6%, сообщили в Национальном бюро статистики (НБС).
При этом, как уточнили в ведомстве, цены на овощную продукцию выросли в среднем на 25,1%, а на продукцию животноводства — в среднем на 4,1%.
Данные о ценах производителей представлены по сельскохозяйственным предприятиям, являющимся юридическими лицами, а также крестьянским (фермерским) хозяйствам, имеющим на балансе сельскохозяйственные угодья площадью 50 га и более и/или сельскохозяйственных животных.
За девять месяцев года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года ягоды подорожали на на 85,7%, косточковые — на 62,3%, подсолнечник — на 36,1%, кукуруза (на зерно) — на 32,9%, семечковые — на 21,0%, пшеница — на 12,8%, овощи — на 11,5%.
Подрожала и продукция животноводства. Так, цена столовых яиц выросла на 20,1%, животные в живом весе подорожали на 3,1%.
Снижение цен отмечено только на коровье молоко — на 1,3%.
Информация представлена без данных по районам Приднестровья и муниципалитета Бендеры.