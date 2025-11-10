Птицефабрика тюменского правительства проиграла суд на пять миллионов

Известно, что недоимка по экологическому сбору возникла у птицефабрики в период с 2022 по 2023 годы. Сбор оплачивают производители и экспортеры, которые не утилизируют свои отходы самостоятельно. Ранее правительство региона безуспешно пыталось продать акции Боровской, впоследствии было принято решение от птицефабрики не избавляться.