В Воронеже начали демонтаж трамвайных путей на втором ярусе Северного моста

Участок, где проводятся работы, огородили.

Источник: Институт общественного контроля

Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщили активисты Института Общественного Контроля.

Как отмечают общественники, двухэтажный мост с трамвайными путями был впечатляющим инженерным решением прошлого века. В наши дни для горожан он стал символом ушедшей эпохи.

Напомним, что трамвайное движение в Воронеже, существовавшее ещё с дореволюционных времён, было полностью прекращено в мае 2009 года. Решение о его ликвидации было принято ещё в 90-е годы. Тогда территории дело были проданы, пути демонтированы, подвижной состав утилизирован, а сотрудники уволены.

Долгое время многие горожане надеялись на возрождение рельсового транспорта уже в виде легкорельсового метро, однако эти планы так и не были реализованы.

По словам чиновников, в 2026 году в Воронеже планируют выполнить работы по проектированию работы метробуса в городе.