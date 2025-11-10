В Воронеже начали демонтаж трамвайных путей на втором ярусе Северного моста

Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщили активисты Института Общественного Контроля.
Как отмечают общественники, двухэтажный мост с трамвайными путями был впечатляющим инженерным решением прошлого века. В наши дни для горожан он стал символом ушедшей эпохи.
Напомним, что трамвайное движение в Воронеже, существовавшее ещё с дореволюционных времён, было полностью прекращено в мае 2009 года. Решение о его ликвидации было принято ещё в 90-е годы. Тогда территории дело были проданы, пути демонтированы, подвижной состав утилизирован, а сотрудники уволены.
Долгое время многие горожане надеялись на возрождение рельсового транспорта уже в виде легкорельсового метро, однако эти планы так и не были реализованы.
По словам чиновников, в 2026 году в Воронеже планируют выполнить работы по проектированию работы метробуса в городе.