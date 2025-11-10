В Воронеже начали демонтаж трамвайных путей на втором ярусе Северного моста

Напомним, что трамвайное движение в Воронеже, существовавшее ещё с дореволюционных времён, было полностью прекращено в мае 2009 года. Решение о его ликвидации было принято ещё в 90-е годы. Тогда территории дело были проданы, пути демонтированы, подвижной состав утилизирован, а сотрудники уволены.