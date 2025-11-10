Госдолг Ростовской области превысил 59 млрд рублей

Совокупный государственный долг Ростовской области по состоянию на 1 октября достиг 59,9 млрд рублей. Из них 52,75 млрд рублей составляет долг регионального бюджета, а 7,18 млрд рублей — задолженность муниципалитетов.
Основным кредитором региона является федеральный бюджет, предоставивший 49 млрд рублей по льготным ставкам. Коммерческим банкам область и муниципалитеты должны 10,86 млрд рублей. За девять месяцев 2025 года госдолг вырос с 44,5 млрд рублей на начало года.
Сейчас правительство региона проводит оптимизацию бюджета и отменяет часть субсидий, в том числе на кредитную нагрузку в 2026 году. При этом глава региона заявил, что не намерен занимать у банков под высокие ставки в 20% годовых.