Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдолг Ростовской области превысил 59 млрд рублей

Госдолг Ростовской области приблизился к 60 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Совокупный государственный долг Ростовской области по состоянию на 1 октября достиг 59,9 млрд рублей. Из них 52,75 млрд рублей составляет долг регионального бюджета, а 7,18 млрд рублей — задолженность муниципалитетов.

Основным кредитором региона является федеральный бюджет, предоставивший 49 млрд рублей по льготным ставкам. Коммерческим банкам область и муниципалитеты должны 10,86 млрд рублей. За девять месяцев 2025 года госдолг вырос с 44,5 млрд рублей на начало года.

Сейчас правительство региона проводит оптимизацию бюджета и отменяет часть субсидий, в том числе на кредитную нагрузку в 2026 году. При этом глава региона заявил, что не намерен занимать у банков под высокие ставки в 20% годовых.