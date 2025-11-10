Названы профессии с самыми высокими зарплатами на Кубани

Аналитики крупнейшего сервиса по поиску работы hh.ru представили данные об изменении доходов жителей Краснодарского края по итогам октября 2025 года. Согласно исследованию, медианная предлагаемая зарплата в регионе достигла 73,7 тысячи рублей. Этот показатель демонстрирует положительную динамику, увеличившись на 14% по сравнению с октябрем прошлого года и на 11% с начала текущего года.