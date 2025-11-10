Названы профессии с самыми высокими зарплатами на Кубани

Аналитики крупнейшего сервиса по поиску работы hh.ru представили данные об изменении доходов жителей Краснодарского края по итогам октября 2025 года. Согласно исследованию, медианная предлагаемая зарплата в регионе достигла 73,7 тысячи рублей. Этот показатель демонстрирует положительную динамику, увеличившись на 14% по сравнению с октябрем прошлого года и на 11% с начала текущего года.
Наибольший уровень дохода традиционно сохраняется в сфере высшего и среднего менеджмента, где работодатели в среднем предлагают 125,8 тысячи рублей. Второе место по зарплатам занимает автобизнес с отметкой в 120 тысяч рублей. Замыкают пятерку лидеров отрасли транспорта и логистики, сельского хозяйства и добычи сырья, где предлагаемые доходы варьируются от 99,7 до 110,4 тысячи рублей.
Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом зафиксирован в сфере страхования, где зарплаты выросли на 23,9 тысячи рублей. На втором месте по темпам роста оказались специалисты транспорта и логистики, чьи доходы увеличились на 21,5 тысячи рублей. Также значительный рост показали автобизнес и менеджмент высшего и среднего звена.
Среди конкретных должностей самая высокая заработная плата предлагалась директору по информационным технологиям — 425 тысяч рублей. На втором месте расположились водитель и руководитель группы разработки с одинаковым предложением в 210 тысяч рублей. В топ-5 высокооплачиваемых специалистов также вошли коммерческий и финансовый директора, сварщик и руководитель филиала.
По уровню предлагаемых доходов Краснодарский край занял первую строчку в Южном федеральном округе, опередив соседние регионы, включая Ростовскую и Волгоградскую области. Уверенные экономические позиции Кубани эксперты связывают с высокой концентрацией компаний из сферы IT, финансов и услуг, а также стабильным спросом на квалифицированные кадры.