Названы профессии с самыми высокими зарплатами на Кубани

Доходы кубанцев продолжают уверенный рост.

Аналитики крупнейшего сервиса по поиску работы hh.ru представили данные об изменении доходов жителей Краснодарского края по итогам октября 2025 года. Согласно исследованию, медианная предлагаемая зарплата в регионе достигла 73,7 тысячи рублей. Этот показатель демонстрирует положительную динамику, увеличившись на 14% по сравнению с октябрем прошлого года и на 11% с начала текущего года.

Наибольший уровень дохода традиционно сохраняется в сфере высшего и среднего менеджмента, где работодатели в среднем предлагают 125,8 тысячи рублей. Второе место по зарплатам занимает автобизнес с отметкой в 120 тысяч рублей. Замыкают пятерку лидеров отрасли транспорта и логистики, сельского хозяйства и добычи сырья, где предлагаемые доходы варьируются от 99,7 до 110,4 тысячи рублей.

Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом зафиксирован в сфере страхования, где зарплаты выросли на 23,9 тысячи рублей. На втором месте по темпам роста оказались специалисты транспорта и логистики, чьи доходы увеличились на 21,5 тысячи рублей. Также значительный рост показали автобизнес и менеджмент высшего и среднего звена.

Среди конкретных должностей самая высокая заработная плата предлагалась директору по информационным технологиям — 425 тысяч рублей. На втором месте расположились водитель и руководитель группы разработки с одинаковым предложением в 210 тысяч рублей. В топ-5 высокооплачиваемых специалистов также вошли коммерческий и финансовый директора, сварщик и руководитель филиала.

По уровню предлагаемых доходов Краснодарский край занял первую строчку в Южном федеральном округе, опередив соседние регионы, включая Ростовскую и Волгоградскую области. Уверенные экономические позиции Кубани эксперты связывают с высокой концентрацией компаний из сферы IT, финансов и услуг, а также стабильным спросом на квалифицированные кадры.