Верховный суд РФ изменил подход к делу о 8 тыс. гектаров леса в Самаре

Верховный Суд России пересмотрел громкое дело, связанное с исключением из федерального лесного фонда 8 118 гектаров лесных угодий, расположенных в черте Самары.
Как пишет издание «Ведомости», заместитель председателя ВС и глава Экономической коллегии Юрий Иваненко направил надзорную жалобу с просьбой вернуть дело на повторное рассмотрение.
Суд признал, что федеральные органы власти объективно не могли своевременно защитить интересы государства, поскольку информация о незаконном изменении статуса лесных земель стала известна лишь в ходе проверки в 2024 году.
Ранее, весной 2025 года, Арбитражный суд Поволжского округа и сама высшая судебная инстанция отклонили жалобы, аргументируя это пропуском сроков обращения и утверждая, что сведения о границах лесных территорий находились в открытом доступе.
Новая позиция Верховного Суда создаёт предпосылки для отмены решений, принятых ещё в 2009 году, и возможного возвращения спорных участков в федеральный лесной фонд.