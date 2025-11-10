Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд РФ изменил подход к делу о 8 тыс. гектаров леса в Самаре

Решение было принято 1 ноября 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Верховный Суд России пересмотрел громкое дело, связанное с исключением из федерального лесного фонда 8 118 гектаров лесных угодий, расположенных в черте Самары.

Как пишет издание «Ведомости», заместитель председателя ВС и глава Экономической коллегии Юрий Иваненко направил надзорную жалобу с просьбой вернуть дело на повторное рассмотрение.

Суд признал, что федеральные органы власти объективно не могли своевременно защитить интересы государства, поскольку информация о незаконном изменении статуса лесных земель стала известна лишь в ходе проверки в 2024 году.

Ранее, весной 2025 года, Арбитражный суд Поволжского округа и сама высшая судебная инстанция отклонили жалобы, аргументируя это пропуском сроков обращения и утверждая, что сведения о границах лесных территорий находились в открытом доступе.

Новая позиция Верховного Суда создаёт предпосылки для отмены решений, принятых ещё в 2009 году, и возможного возвращения спорных участков в федеральный лесной фонд.