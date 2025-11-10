1 млрд на новые квартиры: волгоградцы переедут из аварийного жилья в 2025

Волгоградская область получила 1 миллиард рублей от Федерального фонда развития территорий на переселение граждан из аварийного жилья в 2025—2026 годах. Первый транш в размере 700 миллионов рублей уже поступил и пойдет на закупку нового жилья, а также на выплату компенсаций тем, кто выберет деньги вместо квартиры.
На эти средства планируется переселить более 1600 человек из домов общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров в Волгограде, Михайловке, Жирновске, Суровикино и Калаче-на-Дону. Новая программа переселения на 2025−2027 годы утверждена в регионе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке Фонда развития территорий.
Общий объем финансирования программы составляет около 6 миллиардов рублей. Губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании дал поручения по реализации программы, которая поможет расселить аварийные дома общей площадью около 60 тысяч квадратных метров.
В Волгограде уже намечен план расселения на три ближайших года.