1 млрд на новые квартиры: волгоградцы переедут из аварийного жилья в 2025

Волгоградская область получила 1 миллиард рублей от Федерального фонда развития территорий на переселение граждан из аварийного жилья в 2025—2026 годах. Первый транш в размере 700 миллионов рублей уже поступил и пойдет на закупку нового жилья, а также на выплату компенсаций тем, кто выберет деньги вместо квартиры.