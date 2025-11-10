Узбекистан намерен закупить у американской Nvidia два кластера для развития искусственного интеллекта на 1 МВт

Главным техническим шагом станет создание двух крупных кластеров вычислительной мощности, каждый из которых рассчитан на примерно 1 мегаватт. Первый кластер будет сосредоточен на образовательных и исследовательских задачах, второй — на нуждах цифрового государства, здравоохранения и промышленности.