Узбекистан намерен закупить у американской Nvidia два кластера для развития искусственного интеллекта на 1 МВт

Главным техническим шагом станет создание двух крупных кластеров вычислительной мощности, каждый из которых рассчитан на примерно 1 мегаватт. Первый кластер будет сосредоточен на образовательных и исследовательских задачах, второй — на нуждах цифрового государства, здравоохранения и промышленности.
Реализация проекта будет проходить поэтапно — по мере готовности инфраструктуры, поставки оборудования и получения всех необходимых разрешений. Окончательное подписание соглашений и запуск проектов ожидается в 2026 году.
Кроме того, в настоящий момент Узбекистан изучает возможность создания Центра передового опыта в области искусственного интеллекта на базе современных технологий и образовательных программ Nvidia. В рамках этого проекта предусмотрено обучение преподавателей и повышение квалификации отечественных специалистов, что позволит заложить прочный фундамент для развития отечественной школы ИИ.
Стоимость этого проекта, который планируется запустить в 2026 году, составит 3 миллиона долларов. Его задачи — развитие ИИ-решений для ключевых отраслей: энергетики, производственных процессов, транспорта, логистики и инженерной инфраструктуры.
Особое внимание уделяется оснащению ведущих вузов страны кластерной инфраструктурой Nvidia для проведения учебных и научных работ. При этом в Узбекистане принципиально отказываются от идеи «распыления» ресурсов на множество учебных заведений ради отчётности по цифровизации.
Вместо этого ставка делается на создание нескольких мощных опорных центров, которые действительно смогут стать драйверами технологических изменений. Ведь просто наличие современной техники не гарантирует появления специалистов — их нужно готовить целенаправленно и системно.
Таким образом, Узбекистан делает ставку на стратегическое и продуманное внедрение искусственного интеллекта, начиная с подготовки специалистов и формируя современные технические центры, способные поддержать развитие страны на годы вперёд.