Продажи популярной в Беларуси Lada Largus приостановили из-за руля

В Беларуси приостановлены продажи Lada Largus из-за неисправности руля.

Продажи автомобилей «Лада Ларгус» временно ограничены в дилерских сетях, пишет ТАСС.

Решение об ограничении продаж в дилерских сетях, в том числе в Беларуси, было принято до завершения анализа данных о случаях затрудненного вращения рулевого колеса, проведения тестирования компонентов и исследования материалов.

Как прокомментировали в Росстандарте, после обращения Национального автомобильного союза был направлен запрос в концерн «Автоваз». Речь идет о возможном несоответствия популярных и в Беларуси «Лада Ларгус» требованиям технического регламента Таможенного союза в части безопасности автотранспорта.

При этом «Автоваз» уже заявил, что принимаются меры для предотвращения возможных рисков из-за трудности вращения руля на «Ларгусах». С 21 октября были ограничены продажи всех авто данной модели. Их не будут продавать дилеры до завершения испытаний компонентов и исследований материалов.

И сказали, что при обращениях автовладельцев с данной проблемой проводится гарантийный ремонт. При этом добавили, что после ремонтов, повторных обращений не было.

— Специалисты «Автоваза» совместно с поставщиком гидроусилителя рулевого управления продолжают анализ и поиск причин возможного несоответствия, — отметили в концерне.

Ранее мы писали, что в Беларуси российская Lada сменила Geely по продажам новых авто в 2025.

Тем временем следующие большие выходные ожидают белорусов в декабре 2025 года.