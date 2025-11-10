Продажи популярной в Беларуси Lada Largus приостановили из-за руля

Продажи автомобилей «Лада Ларгус» временно ограничены в дилерских сетях, пишет ТАСС.
Решение об ограничении продаж в дилерских сетях, в том числе в Беларуси, было принято до завершения анализа данных о случаях затрудненного вращения рулевого колеса, проведения тестирования компонентов и исследования материалов.
Как прокомментировали в Росстандарте, после обращения Национального автомобильного союза был направлен запрос в концерн «Автоваз». Речь идет о возможном несоответствия популярных и в Беларуси «Лада Ларгус» требованиям технического регламента Таможенного союза в части безопасности автотранспорта.
При этом «Автоваз» уже заявил, что принимаются меры для предотвращения возможных рисков из-за трудности вращения руля на «Ларгусах». С 21 октября были ограничены продажи всех авто данной модели. Их не будут продавать дилеры до завершения испытаний компонентов и исследований материалов.
И сказали, что при обращениях автовладельцев с данной проблемой проводится гарантийный ремонт. При этом добавили, что после ремонтов, повторных обращений не было.
— Специалисты «Автоваза» совместно с поставщиком гидроусилителя рулевого управления продолжают анализ и поиск причин возможного несоответствия, — отметили в концерне.
