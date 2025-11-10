Прокуратура прекратила деятельность «овощного авторынка» во Владивостоке

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено, что вдоль дороги по улице Фадеева во Владивостоке размещён стихийный “овощной авторынок” и ведётся незаконная торговля. По результатам проверки автомобиль изъят с места происшествия, виновные лица привлечены к ответственности, стихийный “овощной авторынок” прекратил свою работу», — говорится в сообщении прокуратуры.