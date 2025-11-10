Прокуратура прекратила деятельность «овощного авторынка» во Владивостоке

Прокуратура пресекла деятельность незаконного «овощного авторынка» на улице Фадеева во Владивостоке. Автомобиль изъяли, а виновных привлекли к ответственности, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено, что вдоль дороги по улице Фадеева во Владивостоке размещён стихийный “овощной авторынок” и ведётся незаконная торговля. По результатам проверки автомобиль изъят с места происшествия, виновные лица привлечены к ответственности, стихийный “овощной авторынок” прекратил свою работу», — говорится в сообщении прокуратуры.
Проверка подтвердила факты незаконной торговли с использованием автомобиля. Ведомство выявило признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Результаты поставлены в надзорном ведомстве на контроль.
Напомним, прокуратура провела рейд по Спортивному рынку Владивостока, в ходе которого выявила факты незаконной торговли. По результатам проверки изъято более 500 кг продукции и составлены протоколы об административных нарушениях.