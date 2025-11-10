Ричмонд
Глава Нацбанка Головченко и премьер Турчин будут докладывать Лукашенко

Лукашенко узнает у Нацбанка и правительства о планах в экономике Беларуси.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушает доклады главы Нацбанка Романа Головченко и премьер-министра Александра Турчина по экономике, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, новая рабочая неделя главы государства стартует «с большой экономики». Совещание 10 ноября будет связано с программой социально-экономического развития республики на 2026 — 2030 годы. Отмечается, что через месяц документ должен быть внесен на рассмотрение Всебелорусского народного собрания. На данный момент проходят финальные этапы согласования и доработки программы.

Главным докладчиками на совещании станут глава Нацбанка Головченко, который возглавляет рабочую группу по доработке проекта программы, а также премьер республики.

