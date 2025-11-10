Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Владивостока ищет водителей на новые автобусы с зарплатой от 120 тысяч

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября, ФедералПресс. Во Владивостоке повысили минимальную зарплату для водителей муниципальных автобусов на 20%. Изменения связаны с прибытием новой техники и необходимостью укомплектовать экипажи.

Источник: Freepik

Набор водителей связан с пополнением парка: в начале ноября город получил 14 новых машин белорусского производства МАЗ. «Владивостокское пассажирское автотранспортное предприятие» (ВПОПАТ) № 1 планирует в следующем году принять еще 4 единицы техники.

Размер минимального оклада для водителей увеличился со 100 до 120 тысяч рублей. Как уточняет РБК, средний доход сотрудников транспортного предприятия с учетом всех выплат достигает 140−150 тысяч рублей.

ВПОПАТ также предоставляет полный социальный пакет, общежитие для иногородних и дополнительно 12 дней к ежегодному отпуску. Для кандидатов без необходимой категории D доступно бесплатное обучение.

Ранее «ФедералПресс» писал, что жители Владивостока лишились регулярного автобусного сообщения по маршруту № 81 «Маяк — Енисейская — Автовокзал» по вине перевозчика.