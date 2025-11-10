Мэрия Владивостока ищет водителей на новые автобусы с зарплатой от 120 тысяч

Набор водителей связан с пополнением парка: в начале ноября город получил 14 новых машин белорусского производства МАЗ. «Владивостокское пассажирское автотранспортное предприятие» (ВПОПАТ) № 1 планирует в следующем году принять еще 4 единицы техники.
Размер минимального оклада для водителей увеличился со 100 до 120 тысяч рублей. Как уточняет РБК, средний доход сотрудников транспортного предприятия с учетом всех выплат достигает 140−150 тысяч рублей.
ВПОПАТ также предоставляет полный социальный пакет, общежитие для иногородних и дополнительно 12 дней к ежегодному отпуску. Для кандидатов без необходимой категории D доступно бесплатное обучение.
Ранее «ФедералПресс» писал, что жители Владивостока лишились регулярного автобусного сообщения по маршруту № 81 «Маяк — Енисейская — Автовокзал» по вине перевозчика.