В мясе ещё четырёх предприятий Беларуси обнаружили кишечную палочку

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввела режим усиленного лабораторного контроля за продукцией ряда белорусских предприятий. Причиной стала кишечная палочка, которую выявили эксперты.

Источник: Смартпресс

Согласно официальному уведомлению, под усиленный контроль Россельхознадзора попала продукция сразу пяти производителей:

  • ОАО «Гродненский мясокомбинат» — бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в готовых мясных продуктах;
  • ОАО «Гомельский мясокомбинат» — БГКП в говядине;
  • Производственный кооператив «Мотоль» — БГКП в говядине;
  • ОАО «Александрийское» (колбасный цех по производству мясопродуктов и колбасных изделий) — БГКП в говядине;
  • ЧТПУП «Пэтс Фуд» — ДНК компонентов, не заявленных в составе корма, — ДНК кукурузы.

Кишечная палочка (Escherichia coli) — это группа бактерий, большинство из которых безопасны, но некоторые штаммы (например, E. coli O157: H7) могут быть крайне опасными. Патогенные формы попадают в организм через загрязнённую воду, плохо прожаренное мясо или немытые овощи. Они способны вызывать острую диарею, боли в животе, рвоту, а в тяжёлых случаях — гемолитико-уремический синдром, который может привести к почечной недостаточности и летальному исходу.

К слову, это не первый случай за последнюю неделю. Ранее Россельхознадзор обнаружил следующие нарушения:

  • СПК «Агрокомбинат Снов» — в стерилизованных мясных консервах «Говядина тушёная первый сорт» специалисты обнаружили ДНК курицы, не заявленные в составе;
  • ОАО «Беловежский» — в замороженных говяжьих блоках для колбасного производства выявили бактерии группы кишечной палочки (БГКП);
  • ИООО «Горецкий пищевой комбинат» — в кисломолочном напитке «Exponenta Био-Скир» также обнаружили БГКП;
  • Филиал «Лепельский МКК» ОАО «Витебский мясокомбинат» — БГКП в сухом цельном молоке; ООО «Маркетлайн-Групп» — в солёной рыбной продукции (форель радужная малосолёная) эксперты выявили листерии.