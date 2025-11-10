В мясе ещё четырёх предприятий Беларуси обнаружили кишечную палочку

Кишечная палочка (Escherichia coli) — это группа бактерий, большинство из которых безопасны, но некоторые штаммы (например, E. coli O157: H7) могут быть крайне опасными. Патогенные формы попадают в организм через загрязнённую воду, плохо прожаренное мясо или немытые овощи. Они способны вызывать острую диарею, боли в животе, рвоту, а в тяжёлых случаях — гемолитико-уремический синдром, который может привести к почечной недостаточности и летальному исходу.