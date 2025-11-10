ЕАБР обнародовал причины роста золотовалютных резервов Беларуси

Стали известны причины роста золотовалютных резервов Беларуси. Об этом сообщили в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
Так, в ЕАБР сказали, что ЗВР Беларуси за октябрь увеличился на 0,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. В итоге на начало ноября «золотой запас» республики составил 13,7 миллиарда долларов. Аналитики также назвали причину увеличения белорусских золотовалютных резервов.
— Рост мировых цен на золото (+4,9% от месяца к месяцу. — Ред.) увеличил его стоимость в резервах на 300 миллионов долларов, — пояснили в банке.
Кроме того, обратили внимание и на увеличение активов Беларуси в иностранной валюте на 0,1 миллиарда долларов. В частности, с января 2025-го резервные активы страны увеличились до 4,8 миллиарда долларов. В итоге с сентября их объемы соответствуют международному критерию безопасности, так как покрывают трехмесячный объем импорта.