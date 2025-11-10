ЕАБР обнародовал причины роста золотовалютных резервов Беларуси

Кроме того, обратили внимание и на увеличение активов Беларуси в иностранной валюте на 0,1 миллиарда долларов. В частности, с января 2025-го резервные активы страны увеличились до 4,8 миллиарда долларов. В итоге с сентября их объемы соответствуют международному критерию безопасности, так как покрывают трехмесячный объем импорта.