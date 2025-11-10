В Башкирии назвали муниципалитеты с кадровым дефицитом в сфере ЖКХ

В Башкирии в среднем штат жилищно-коммунальных служб укомплектован на 73%. Из имеющейся потребности водителей и механизаторов в количестве 3497 человек трудоустроено 2739, при потребности 2842 дорожных рабочих и дворников заняты 1877 вакансий. Такие данные на оперативном совещании правительства озвучила министр ЖКХ Ирина Голованова.