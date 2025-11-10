В Башкирии назвали муниципалитеты с кадровым дефицитом в сфере ЖКХ

Сложнее всего с кадрами в Учалинском (49%), Бирском (54%), Чишминском (60%) районах, в Уфе (58%) и Сибае (60%).
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Туймазах после критики Главы Башкирии выявили нарушения правил содержания города.
В Башкирии в среднем штат жилищно-коммунальных служб укомплектован на 73%. Из имеющейся потребности водителей и механизаторов в количестве 3497 человек трудоустроено 2739, при потребности 2842 дорожных рабочих и дворников заняты 1877 вакансий. Такие данные на оперативном совещании правительства озвучила министр ЖКХ Ирина Голованова.
