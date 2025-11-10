Крымских фермеров призвали активнее использовать научные разработки

Сельское хозяйство Крыма нужно развивать, используя различные научные разработки. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил директор «НИИ сельского хозяйства Крыма», президент Крымской Академии наук, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Паштецкий.
По словам ученого, в настоящее время нужно обратить особое внимание на малые предприятия. Эти организации играют значительную роль в обеспечении внутреннего рынка продуктами.
«Нужно сегодня не бояться, а пробовать обрабатывать и шаг за шагом, осваивая технологии семенами, дадим пробовать зарабатывать эти деньги», — сказал Паштецкий.
Руководитель научно-исследовательского института добавил, что использование современных технологий и научных разработок позволит повысить эффективность сельскохозяйственного производства. По его словам, в таком случае урожаи будут стабильными даже в условиях экстремальных погодных условий.