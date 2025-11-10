Минэнерго обратилось к казахстанцам из-за ситуации с бензином и сжиженным газом

«Завод функционирует стабильно, обеспечивая выпуск продукции в соответствии с производственной программой. АНПЗ переработал 16,8 тыс. тонн нефти в сутки или до 100% от проектной мощности, произведено с последующей отгрузкой свыше 10 тыс. тонн сжиженного газа, автобензина АИ-92, межсезонного и зимнего дизельного топлива. Суточное производство сжиженного нефтяного газа составляет порядка 700 тонн. Возобновление производства на АНПЗ, который обеспечивает 11% всего сжиженного газа в стране, является важным фактором для укрепления стабильности на внутреннем рынке. Дополнительные объемы топлива уже направляются в регионы в соответствии с планом поставок, что позволит полностью покрыть текущие потребности», — сообщили в министерстве.