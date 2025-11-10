Калининград обновляет тротуары и трамвайные пути: 700 млн рублей на пешеходные зоны

В рамках рабочей поездки глава региона оценил прогресс в ремонте тротуаров и капитальном обновлении трамвайных путей — двух ключевых направлений развития городской среды.
На приведение в порядок пешеходных зон направлено рекордные 700 миллионов рублей, что позволит отремонтировать 45 тротуаров общей протяжённостью 17,8 километра. «Беспрецедентный объем средств — это наш ответ на запросы жителей», — подчеркнул Беспрозванных, осматривая обновлённый участок на улице Карла Маркса с новой плиткой и велодорожками.
Отдельное внимание уделено модернизации трамвайной сети. На проспекте Мира и разворотном кольце «Станция Бассейная» идёт капитальный ремонт путей стоимостью 185 миллионов рублей. Работы, включающие монтаж новых путей и щебёночного основания, планируется завершить до конца года, что повысит безопасность и скорость движения трамваев.
Беспрозванных подтвердил, что программа обновления городской инфраструктуры будет продолжена в 2026 году с учётом обращений жителей и расположения социальных объектов.