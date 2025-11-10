Калининград обновляет тротуары и трамвайные пути: 700 млн рублей на пешеходные зоны

На приведение в порядок пешеходных зон направлено рекордные 700 миллионов рублей, что позволит отремонтировать 45 тротуаров общей протяжённостью 17,8 километра. «Беспрецедентный объем средств — это наш ответ на запросы жителей», — подчеркнул Беспрозванных, осматривая обновлённый участок на улице Карла Маркса с новой плиткой и велодорожками.