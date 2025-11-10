Ремонт завершили на участке дороги по направлению к Малому морю Байкала

Автодорога Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово входит в опорную сеть автомобильных дорог России. В текущем году на ней ремонтируются участки общей протяжённостью более 46 километров. В частности, в Эхирит-Булагатском районе идёт ремонт отрезка с 62-го по 72-й км. В настоящее время приводят в нормативное состояние мост через реку Куда, а в следующем году планируется отремонтировать дорожное полотно на этом участке. Также начаты капитальные ремонты двух участков в Жигаловском районе — работы рассчитаны на два года и завершатся осенью 2026 года.