Ремонт завершили на участке дороги по направлению к Малому морю Байкала

IrkutskMedia, 10 ноября. В Эхирит-Булагатском районе введён в эксплуатацию отремонтированный участок автодороги Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово с 51-го по 55-й км. Этот отрезок расположен на подъезде к административному центру района — посёлку Усть-Ордынскому, который является опорной территорией региона. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня на объекте успешно завершена приёмка проведённого ремонта, сообщили в пресс-службе облправительства.
«При проектировании ремонта мы учитывали высокую нагрузку на этот участок, особенно в туристический сезон, ведь эта дорога ведёт на Малое море озера Байкал, поэтому является одним из самых загруженных туристических направлений. Важно и то, что там проходит маршрут школьного автобуса. Обустройство дополнительной полосы позволило нам повысить и пропускную способность, и безопасность движения, облегчив обгон транспорта на подъёме», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Подрядная организация выполнила полный комплекс дорожных работ: восстановлено земляное полотно, уложено асфальтобетонное покрытие, смонтированы барьерные ограждения и две автобусные остановки. Для обеспечения безопасного обгона на подъёме была обустроена дополнительная полоса движения. Завершающим этапом стали установка дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесение разметки.
Автодорога Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово входит в опорную сеть автомобильных дорог России. В текущем году на ней ремонтируются участки общей протяжённостью более 46 километров. В частности, в Эхирит-Булагатском районе идёт ремонт отрезка с 62-го по 72-й км. В настоящее время приводят в нормативное состояние мост через реку Куда, а в следующем году планируется отремонтировать дорожное полотно на этом участке. Также начаты капитальные ремонты двух участков в Жигаловском районе — работы рассчитаны на два года и завершатся осенью 2026 года.
Кроме того, ведётся ремонт трёх мостов в Баяндаевском районе. На 118-м км уже завершён ремонт моста через реку Каменка, а два других объекта — через реки Люра (124-й км) и Горхон (150-й км) — планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года.
«На следующий год уже заключён контракт на участок с 93-го по 103-й км, на состояние которого от жителей поступало много обращений. Он расположен между сёлами Олой и Ользоны. Там запланирована укладка нового покрытия, — сообщил директор ОГКУ “Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области” Пётр Демидов.