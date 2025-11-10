Треть калининградцев зарабатывает менее 45 тысяч рублей в месяц

При этом согласно рейтингу РИА Новости, лишь 3,2% калининградцев имеют зарплаты выше 200 тысяч рублей в месяц, но при этом доля тех, чьи зарплаты меньше 45 тысяч рублей, достигает 29,7%.
Соседями Калининградской области по рейтингу стали Карелия и Марий Эл.
Что касается лидеров рейтинга, то ими стали Чукотский АО, Москва, Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область: тут доля людей, зарабатывающих свыше 200 тысяч рублей колеблется от 20,4 до 36,5%, а диапазон зарплаты находится на уровне 76−268 тысяч рублей.