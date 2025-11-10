В Набережных Челнах число рублевых миллиардеров увеличилось в два раза

По данным за 2024 год, в Набережных Челнах числится четыре миллиардера в рублевом эквиваленте. Это вдвое больше, чем по экономическим итогам 2023 года, когда таковых было всего два человека, на аппаратном совещании в мэрии города сообщила начальник местной налоговой инспекции Диана Сагетдинова.
Также, по словам Сагетдиновой, рост благосостояния жителей города сопровождается увеличением числа роскошных автомобилей. В 2023 году таких автовладельцев было 19, а в 2024 году их уже 31. Максимальный транспортный налог в 2024 году составил 293 тысячи рублей за одну машину, а минимальный — 230 рублей.
Напомним, в Татарстане в IT-сфере зарплаты перевалили за 140 тысяч рублей. Все чаще стали встречаться вакансии с обещанным доходом до 200 тысяч рублей в месяц.