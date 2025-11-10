Ричмонд
Частные клиники Новосибирска налаживают сотрудничество с медучреждениями Ташкента

В Ташкент с бизнес-миссией приехали представители частных медицинских организаций и клиник Новосибирска. Они провели встречи в ряде медучреждений столицы, изучили передовые технологии Узбекистана, а также приняли участие в Международной выставке «UzMedExpo-2025».

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. В Ташкенте обсудили перспективы открытия представительств новосибирских клиник в Узбекистане, возможности для отправки пациентов из Новосибирска на лечение в клиники республики, а также привлечения младшего медперсонала из Узбекистана для работы в частных медицинских клиниках Новосибирска.

Генеральное консульство Узбекистана при содействии Минздрава республики организовало бизнес-миссию представителей частных медицинских организаций и клиник Новосибирска в Ташкент, сообщает ИА «Дунё».

В рамках визита члены бизнес-миссии провели встречи в Центре лицензирования и аккредитации, Ассоциации медицинского туризма Узбекистана, третьей клинике Ташкентской медицинской академии, Академии медицинских сестер, а также в нескольких частных клиниках города.

Делегация из Новосибирска изучила передовые технологии Узбекистана в хирургии, репродуктологии, гинекологии, ЭКО, онкологии и кардиохирургии, а также обсудила перспективы открытия представительств новосибирских клиник в стране.

«Российская сторона предложила направлять пациентов из Новосибирска на лечение в клиники Узбекистана, учитывая высокий уровень медицинских технологий и опыт местных специалистов», — отмечает агентство.

Этому вопросу уделили особое внимание в ходе встречи в Ассоциации медицинского туризма, в котором также приняли участие представители частных медицинских клиник Узбекистана.

«Наряду с этим, в Академии медицинских сестер были обсуждены другие насущные вопросы взаимодействия, а именно — привлечение младшего медицинского персонала из Узбекистана для работы в частных медицинских клиниках Новосибирска», — добавили в агентстве.

В рамках визита российская бизнес-миссия приняла участие в 17-й Международной выставке «UzMedExpo-2025» в Ташкенте, а также посетила российскую компанию «Здравмедтех-Азия» в технопарке «Чирчик», производящую медицинские изделия однократного применения.