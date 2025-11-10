Частные клиники Новосибирска налаживают сотрудничество с медучреждениями Ташкента

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. В Ташкенте обсудили перспективы открытия представительств новосибирских клиник в Узбекистане, возможности для отправки пациентов из Новосибирска на лечение в клиники республики, а также привлечения младшего медперсонала из Узбекистана для работы в частных медицинских клиниках Новосибирска.