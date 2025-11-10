Ростовская область заняла 43 место по уровню зарплат среди регионов России

По данным аналитиков, 36,5% работников региона получают зарплату менее 45 тыс. руб. в месяц, а более 200 тыс. руб — 2,6% работающих. Уровень средних зарплат находится в пределах от 37 до 83 тысяч рублей.
Соседний Краснодарский край оказался на 38 строчке в рейтинге зарплат. В регионе 2,8% трудящихся зарабатывают более 200 тыс. руб. в месяц, тогда как 30,5% получают меньше 43 тыс. руб. Средний уровень доходов на Кубани колеблется от 41 до 85 тыс. руб.
Лидирующие позиции в рейтинге заняли Чукотский автономный округ, со средними зарплатами в пределах 112−268 тыс. руб., Москва — 82−206 тыс. руб., Ямало-Ненецкий автономный округ — 95−198 тыс. руб.