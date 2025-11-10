Свежие данные о средней зарплате стали известны в Казахстане

Согласно актуальным данным Бюро национальной статистики, фактическая численность работающих казахстанцев в третьем квартале 2025 года составила 3,8 млн человек. В общем им было выплачено 4,9 трлн тенге. То есть столько составил фонд оплаты труда за три месяца.
Таким образом, среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника сложилась на уровне 429 368 тенге. Отметим, что, помимо должностных окладов, в расчет вошли различные доплаты, надбавки, премии и иные выплаты работникам с учетом налогов и социальных платежей.
Данный размер средней зарплаты также указан без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Статистика с учетом всех предприятий обычно выходит позже.
Между тем отметим, что по сравнению со вторым кварталом 2025 года этот показатель снизился на 4,3%, а с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10%. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, снижение составило 6,7% и 2% соответственно.
В каких отраслях самые высокие зарплаты
При этом доходы работников могут сильно отличаться в зависимости от видов экономической деятельности. Например, самая высокая зарплата в третьем квартале 2025 года была зафиксирована в сфере финансов и страхования — 883 611 тенге.
На втором месте расположилась сфера информации и связи (818 114 тенге), а на третьем — профессиональная, научная и техническая деятельность (637 570 тенге).
Отдельно стоит отметить горнодобывающую промышленность и разработку карьеров, где среднемесячная зарплата вообще составила 922 274 тенге. Показатель в целом в промышленности составил 622 371 тенге.
Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в области образования — 290 891 тенге.
В каких регионах самые высокие зарплаты
В разрезе регионов самые высокие среднемесячные зарплаты зафиксированы в Мангистауской (606 125 тенге), Атырауской (602 752 тенге) областях и в Астане (569 647 тенге).
Далее идут область Ұлытау (554 277 тенге) и Алматы (546 261 тенге).
В Шымкенте этот показатель равен 336 678 тенге. Самая низкая средняя зарплата в третьем квартале 2025 года зафиксирована в Туркестанской области — 288 690 тенге.
Также отметим, что в Казахстане также ежеквартально публикуют данные о медианной зарплате. Она находится в центре условного ряда работников, выстроенных по размерам начисленной заработной платы, и делит его на две равные части. Во втором квартале 2025 года этот показатель составил 316 152 тенге.