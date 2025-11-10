В Волгограде поддержали импортозамещающее производство стоматологических тумб

Реализация промышленного потенциала является приоритетным направлением для Волгоградской области. В рамках задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым, активно используются возможности региональных и федеральных институтов развития. С 2016 года по программам федерального Фонда развития промышленности было профинансировано 26 проектов волгоградских предприятий на сумму около 9 млрд рублей. Областной ФРП, созданный в 2017 году, оказал поддержку 48 предприятиям на сумму 2 млрд рублей. Общий объем государственной поддержки индустриального сектора региона с 2014 года составил почти 60 млрд рублей, что позволило завершить 182 инвестиционных проекта общей стоимостью более 450 млрд рублей и создать более 9,5 тыс. рабочих мест.