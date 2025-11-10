Волгоградцам напомнили о сроках уплаты имущественных налогов

Налоговое уведомление можно получить в электронном виде в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Зайти в этот сервис можно с помощью логина и пароля, полученных в любом налоговом органе, или подтвержденной учетной записи пользователя Единого портала государственных и муниципальных услуг. Также получить налоговое уведомление можно при личном посещении налоговой инспекции или отделения МФЦ с документом, удостоверяющим личность, а также по почте.