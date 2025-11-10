Власти Румынии допустили, что могут купить активы «Лукойла»

КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Власти Румынии допускают, что могут купить активы компании «Лукойл», заявил в понедельник советник президента по экономическим вопросам Раду Бурнете.
«(Покупка властями Румынии активов “Лукойла” — ред.) — это гипотеза, которую нельзя исключать. Но нужно понимать, что “Лукойл” самостоятельно принимает решение, кому что продавать», — заявил Бурнете в эфире телеканала Digi24.
В активы компании входит и нефтеперерабатывающий завод в городе Плоешть, часть продукции которого поставляется в Молдавию. В период приостановки работы завода из-за ремонта нехватка топлива компенсировалась за счет импорта или поставок от других компаний.
По его словам, если «Лукойл» решит продать свои активы в Румынии, то румынская государственная комиссия проанализирует сделку и может выступить против неё, если у чиновников возникнут сомнения относительно покупателя.
«Любая подобная сделка, совершаемая в Румынии, анализируется и утверждается комиссией CEISD (комиссия по проверке прямых иностранных инвестиций). Поэтому, что бы “Лукойл” ни решил передать, всё это должно пройти через фильтр румынского государства, которое имеет право вето», — добавил советник.
Минфин США 22 октября ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения «Лукойла» Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, «Лукойлу» принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта «Западная Курна-2» в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у «Лукойла» 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.