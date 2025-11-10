Почти 2,4 процента воронежцев зарабатывают свыше 200 тысяч в месяц

48-е место занимает Воронежская область среди 85 регионов России по рейтингу уровня зарплат и их распределения. По информации аналитиков РИА Новости, средний доход жителей нашего региона колеблется от 41 до 81 тысячи рублей.
Из них около 2,4 процентов воронежцев зарабатывают свыше 200 тысяч в месяц, при этом 32,5 процента жителей получают менее 45 тысяч.
Отметим, что самым состоятельным регионом страны является Чукотка, где 36,5 процентов населения зарабатывают свыше 200 тысяч, а менее 45 тысяч — всего 2,6 процента. Средний доход в регионе колеблется от 112 до 268 тысяч.