Почти 2,4 процента воронежцев зарабатывают свыше 200 тысяч в месяц

Отметим, что самым состоятельным регионом страны является Чукотка, где 36,5 процентов населения зарабатывают свыше 200 тысяч, а менее 45 тысяч — всего 2,6 процента. Средний доход в регионе колеблется от 112 до 268 тысяч.